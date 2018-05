México nunca pagará por un muro: Peña Nieto responde a Donald Trump

Presidente @realDonaldTrump : NO. México NUNCA pagará por un muro. Ni ahora, ni nunca. Atentamente, México (todos nosotros). — Enrique Peña Nieto (@EPN) 30 de mayo de 2018

Durante un mitin realizado en Nashville, Tennessee, Donald Trump retomó la idea del muro fronterizo, afirmando que al final será México quien pague por su construcción, ya que a pesar de tener los recursos no hace nada por detener la entrada de inmigrantes y finalizó señalando que inclusive disfrutarán del muro.

“Vamos a lograr el muro, en cualquier caso. No quiero causar ningún problema, pero al final México va a pagar el muro. Solo se los digo… Ellos ganan todo ese dinero y no hacen absolutamente nada por parar a la gente que atraviesa México desde Honduras y todos esos países, la caravana, todo eso, y no hacen absolutamente nada. Van a pagar por el muro y lo van a disfrutar”, aseguró el mandatario estadounidense ante sus seguidores.