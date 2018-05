Starbucks capacita a empleados sobre discriminación en EE.UU.

De acuerdo con analistas de Wall Street, este cierre de sus sucursales la causará a la empresa perdidas entre cinco y siete millones de dólares, pero, también opinaron que la cadena no puede permitirse enfrentar una crisis de mala publicidad ante la creciente competencia en la industria del café.

Al respecto, Starbucks firmó un acuerdo de franquicias por siete mil millones de dólares con Nestlé, que busca aprovechar la potencia de la marca para seguir tomando liderazgo a nivel global. Del lado de la competencia, la firma alemana Reimann adquirió por dos mil millones de dólares la cadena de cafés Pret A Manger.

For several hours this afternoon, we will close stores and offices to discuss how to make Starbucks a place where all people feel welcome.



Thank you for your patience and support as we renew our promise to make Starbucks an inclusive gathering place for all.



See you tomorrow. — Starbucks Coffee (@Starbucks) 29 de mayo de 2018