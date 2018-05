Rechazan demanda de Nestora Salgado contra Meade Kuribreña

De igual forma, la ex líder comunitaria en Guerrero afirmó que no renunciará a su candidatura rumbo a la Cámara de Senadores y exigió a José Antonio Meade parar las difamaciones en su contra.

En su momento reiteró que los magistrados la absolvieron de los delitos de secuestro agravado y privación de la libertad, por lo que no considera prudente que se hable así de ella públicamente.

“Le pido al señor (Meade) que ya no esté difamando. Los jueces de los ámbitos federal y local ya resolvieron en mi favor. No se vale que estén acusando para juntar votos, para atraer a la gente. Yo no necesito subirme encima de alguien más ni difamarlo”.