Neville de 'Harry Potter' se casa en secreto

Aunque no han ofrecido declaraciones a la prensa de forma frecuente, el representante de Lewis aseguró meses atrás que su cliente estaba muy feliz con la joven bloguera, además de que congeniaban en muchos aspectos.

Por su parte, Jones no dudó en escribir en su blog Sunshine State of Me sus sentimientos hacia Matthew, a quien describió como el príncipe de su cuento de hadas.

Matthew Lewis, nacido en Yorkshire del Oeste, Reino Unido, se convirtió en una estrella juvenil tras estar en todas las películas de Harry Potter, aunque también ha participado en otros filmes como Wasteland, The Sweet Shop y Yo antes de ti.

Not only did I miss @ArcticMonkeys in LA but they were performing in Italy at the same time we were there and my wife made me get married instead. Fuming. pic.twitter.com/VEZfTkizBa — Matthew Lewis (@Mattdavelewis) 28 de mayo de 2018