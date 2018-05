Peña Nieto pide dar justa dimensión a economía en México

“De no haber estado bien apertrechados, de no haberse hecho una reforma fiscal la verdad es que a lo mejor si hubiéramos caído en un escenario de recesión económica que hoy no tenemos… Todos los trimestres de esta administración hemos tenido crecimiento económico, hemos logrado generación de empleo, hemos cuidado la estabilidad económica”, afirmó.