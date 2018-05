'Doctor Who 11' llegará a la plataforma Crackle

Además del estreno de la temporada, la oferta de contenido exclusivo de Crackle incluye otros títulos de BBC Studios como 'Born to Kill' y las primeras dos temporadas de Top of the Lake.

Asimismo, Crackle brinda en exclusiva a sus suscriptores series originales como The Oath, Absentia y la segunda temporada de Snatch: la serie; además, brinda temporadas completas de series populares de televisión de paga, como Mentes Criminales y NCIS: criminología naval.