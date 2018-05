Partidos alertan sobre errores en el voto extranjero del INE

“Me preocupan mucho las expresiones en las que afirman que no habrá riesgo, que no hay problema, que no pasa nada, que al final del día se concentra en el aeropuerto toda la información y se lleva a la bodega. Y yo digo: ‘Pues eso en función de qué lo dicen’, el error es sumamente grave”, indicó el representante del PAN , Eduardo Aguilar .

Y es que la confusión se originó porque en algunos casos, la devolución de los votos se hace a un destinatario distinto al del INE o el nombre de algunos funcionarios del Instituto como destinatarios, y con una dirección que no es la del INE.

“Y han dicho que esto no genera ninguna confusión porque todo se concentra en el aeropuerto y una vez concentrado en el aeropuerto, eso se enviará al INE; yo me pregunto, si yo fuera ciudadano en el extranjero, y recibo esta guía en la que dice que mi voto va a ser enviado al señor Alejandro Sosa, que no tengo el placer, y en un domicilio Tláhuac 9090 y no dice por ningún lado la palabra INE, discúlpenme, yo posiblemente no enviaría mi voto”.