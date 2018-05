Alumnos del Tec quieren poner fin a la intolerancia a la lactosa

“Es un producto en forma de gomitas, lo que se quiso hacer, es que fuera novedoso para los niños, además de que cuente con un índice glucémico de cero, no eleva el azúcar en la sangre”, mencionó Carlos.

Por último Susana explicó que su recomendación de uso es comerlas unos 10 o 15 minutos antes de poder ingerir algún alimento que contenga lactosa. Esto ayudando a cubrir y reforzar el estómago, y prepararlo para el consumo de algún producto lácteo. “Lo que pasa con la intolerancia a la lactosa es que no produces la encima lactasa, al no producirla, las bacterias que se encuentran en el intestino delgado no pueden degradarla y provoca los síntomas”, dijo.