Blanca Jiménez, "Entre lo público y lo privado"

¿Principal rasgo de su carácter?

Soy muy feliz, muy dinámica, me gusta compartir mucho con la gente, me gusta tener interacción.

¿Qué cualidad aprecia más en un hombre?

¿Y en una mujer?

¿Qué espera de sus amigos?

¿Su principal defecto?

¿Su ocupación favorita?

¿Es feliz?

Profundamente feliz, disfruto muchísimo la compañía de mis hijos la compañía de la gente que me rodea todos los días, trato de disfrutar el antes, el presente y el momento en el que estoy compartiendo con alguna persona.

¿Cuál sería su mayor desgracia?

La muerte, porque ya no tendría oportunidad de hacer algo más, sé que es algo que nos va a suceder, sin embargo, es algo que no se puede remedir.

¿Cuál ha sido su día más triste?

¿Qué le gustaría ser?

¿En qué país desearía vivir?

En México, donde vivo, me encanta mi país, lo disfruto profundamente, disfruto sus tradiciones, disfruto todas sus bellezas arquitectónicas, su naturaleza, como México no hay dos igual que Puebla.

¿Su color favorito?

El rosa me encanta, es un color con el que nací, crecí y he vivido y por el color de mi piel me queda muy bien.