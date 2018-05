Beso de Millie, de Stranger Things, desata una ola de críticas

“A mí ni siquiera me dejaron salir de casa hasta que tuve 20”, declaró la cantante.

No es la primera ocasión en que Millie Bobby Brown se ve involucrada en un escándalo de este tipo; por ejemplo, en las alfombras rojas también ha sido señalada por utilizar vestidos que no van acorde a su edad y que, por muchos, han sido interpretados como una sexualización de la pequeña.

“Millie es aún una niña ¿por qué se comparta así?”, “Debe disfrutar su infancia”, “Sus looks son siempre muy poco adecuados para una niña de su edad”, dicen algunos de los comentarios donde se le critica por su deseo de “crecer demasiado rápido”.

Como la imagen causó gran controversia, Millie Bobby Brown optó mejor por borrar la fotografía y no hacer ningún comentario al respecto.

Millie Bobby Brown Replaces Kissing Photo with Beachside Pic with Boyfriend — 28 de mayo de 2018