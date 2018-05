Propone Michele Islas red de seguridad con alarmas vecinales en colonias del sur

La candidata priísta dijo que, como abanderada joven y como mujer, es consciente de que, más allá de repartir culpas, a su generación le ha tocado ofrecer soluciones a los problemas de la ciudad, el estado y el país.

Michele Islas Ganime lamentó que el distrito en que nació y creció esté ahora sufriendo el embate de la delincuencia y, principalmente, como en todo el estado, las agresiones contra las mujeres.

“En el distrito he vivido toda mi vida, 26 años. Yo crecí ahí y jamás había sentido la inseguridad que estamos sintiendo, el miedo que se siente al caminar por las calles de mi distrito. Tengo una hermana más chica y me preocupa que salga a la calle, que salga a la escuela, que salga con sus amigas; me preocupa mi mamá, mi abuela, me preocupan las mujeres en general. Pareciera que las mujeres somos muertas vivientes en Puebla, no sabemos quién sigue”, dijo la candidata del PRI, en referencia a la alta cifra de feminicidios.