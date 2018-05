Casas Jóvenes en Progreso, modelo único a nivel nacional

Joanna Michelle Tecoatl Zempoaltécatl, originaria de Santa María Tonanzintla en San Andrés Cholula, refuerza su educación preparatoria, a través del acompañamiento académico que recibe en materias como español, matemáticas y química, en Casa “Jóvenes en Progreso”.

“Empecé a tomar los cursos y la verdad me ha ayudado mucho. En la prueba PLANEA supe qué responder, porque venía mucho de lo que aquí me han enseñado”, señaló.

Joanna asegura que estos cursos la han motivado a seguir estudiando por lo que ahora también estudia inglés y espera próximamente iniciar la capacitación de estilismo.

Además, ha invitado a sus amigas, sobre todo a quienes estudian secundaria para que aprovechen los cursos que se imparten en la Casa y se preparen para el examen de admisión al bachillerato.

Jesús Guevara, de 13 años de edad y Lía Valerio, de 9, también acuden a Casa “Jóvenes en Progreso”. Ambos se inscribieron al curso de Robótica, que se imparte en coordinación con Fundación Lego.

“Cuando ingresé fue para aprender a tocar la guitarra y reforzar materias que me costaba trabajo entender, pero me encontré con el curso de Robótica y me gustó mucho”, aseguró Jesús, mientras programaba su robot para seguir una trayectoria en el piso.