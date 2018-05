Diego Luna, interesado en interpretar a 'Cantinflas'

Al respecto, el actor que se encuentra en la parte final de su temporada en teatro con la obra Privacidad, señaló que es muy selectivo con la información que le llega, ya que solo en Twitter se enteró del rumor que lo ligó a esta nueva serie.

“Lo único que sé al respecto es un twit que alguien retuiteó donde hablaban de este tema. Soy muy selectivo con las cosas que me creo en Twitter y no tengo idea ni sé quien hace la serie ni cómo se hace, no sé nada sobre este proyecto”, comentó Diego Luna.