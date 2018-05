Mohamed Salah confía en estar en el Mundial de Rusia

Será en las próximas horas cuando se de a conocer el diagnóstico oficial, así como el tratamiento que tendrá que seguir Salah para recuperarse al 100 por ciento para el Mundial. Los primeros reportes señalan que serán tres semanas las que necesitará para recuperarse completamente.

Mohamed Salah sufrió la lesión en el primer tiempo del duelo entre Liverpool y Real Madrid, esto tras una falta de Sergio Ramos, en donde la cámara lenta mostró como el defensa español no hizo nada por liberar el brazo de su rival al momento de caer, por lo que con su cuerpo terminó por hacerle una palanca.

Debido al dolor, el delantero egipcio no pudo seguir en el duelo, preocupando a todo su país, algo que dejaron ver los medios en sus portadas de este domingo, en donde muchos dedicaron mensajes al defensa español culpándolo de la lesión.

Salah anotó 44 goles en la liga británica, rompiendo el récord de mayor cantidad de goles en una sola temporada de la Premier League, además de ser la estrella de las eliminatorias de África al regresar a Egipto al mundial después de 28 años.

It was a very tough night, but I'm a fighter. Despite the odds, I'm confident that I'll be in Russia to make you all proud. Your love and support will give me the strength I need. pic.twitter.com/HTfKF4S70e — Mohamed Salah (@MoSalah) 27 de mayo de 2018