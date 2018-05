Michel Chaín no se baja de la lucha por Casa Puebla

En rueda de prensa el abanderado ecologista reiteró que sigue en la contienda electoral, sin embargo precisó que quien debe renunciar a este proceso es el candidato de MORENA Luis Miguel Barbosa Huerta, por todas las mentiras que ha dicho.

“Yo no me he desaparecido ni he dejado de hacer campaña, si no puede con la campaña no va a poder con la gubernatura (Miguel Barbosa). Yo le doy votos a mi partido, Miguel Barbosa le quita votos a MORENA, así de sencillo, él debe renunciar, yo no”.