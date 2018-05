Venezuela libera a estadounidense preso desde 2016

El mismo presidente Donald Trump anunció la liberación de Holt, un mormón de Utah, que viajó a Venezuela en junio de 2016 para casarse con la venezolana Thamara, y que fue detenido dos semanas después de su boda tras una redada en la que las autoridades dijeron haber encontrado rifles y munición.

Good news about the release of the American hostage from Venezuela. Should be landing in D.C. this evening and be in the White House, with his family, at about 7:00 P.M. The great people of Utah will be very happy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 de mayo de 2018