Cristiano Ronaldo ¿se despidió del Real Madrid?

“No tengo dudas, ya veremos que va a pasar. En este momento no es importante. No he metido gol hoy, pero soy otra vez el máximo goleador del torneo. A lo mejor habría que cambiar el nombre de la Champions a CR7 Champions League. No puedo estar triste. Luego a descansar e ir con la selección. Ya veremos que va a pasar”, indicó Cristiano a la cadena Antena 3.