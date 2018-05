Cristiano y Salah, a la caza del Balón de Oro

La gran temporada que tuvo el ex de la Roma en la Premier League, sumado a un posible título de Champions League, lo volvería quizá en el favorito en los sondeos. Si este escenario se cumple, el portugués estaría prácticamente descartado por no conseguir nada a nivel colectivo, mientras que Messi estaría en desventaja por no ganar la máxima competencia de clubes en Europa.