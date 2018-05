Desde hace 26 años, FCFM-BUAP promueve el rediseño de cursos de Física para un mejor aprendizaje

Esta edición, la número 26, tiene lugar del 24 al 27 de mayo, en el auditorio de la Facultad de Ingeniería. Se impartirán cinco talleres, entre estos “Just-in-Time Teaching: Getting Your Students to Prepare for Every Class”, por Andy Gavrin, de Indiana University-Purdue University, en Estados Unidos, y “La computadora en el laboratorio de física”, por Héctor G. Riveros, de la UNAM.

También se realizarán seis presentaciones orales, 37 carteles y cuatro conferencias magistrales: “El uso de teléfonos inteligentes y Facebook en la enseñanza: nuevas posibilidades y resultados preliminares”, a cargo de Josip Slisko; “Aprendizaje a través del diseño de experimentos”, por Catalina Stern, de la UNAM; “La enseñanza de la Física desde un enfoque semiótico”, por César Eduardo Mora Ley, del IPN; y “Diseño de actividades basadas en andamiaje cognitivo para enseñar Física”, por Anna Wolter, del Observatorio Astronómico Brera, en Milán, Italia.