Otro tiroteo en escuela deja dos heridos en Indiana

De igual manera, el gobernador de Indiana, Eric Holcomb, condenó la balacera de este viernes y anunció que las autoridades locales ofrecerán su apoyo a los afectados.

Speaker Bosma, Pro Tem Long & I are monitoring the situation at Noblesville West MS on plane to Indy from Europe. @indstatepolice are working with local responders & will offer all assistance needed. Our thoughts are with all those affected by this horrible situation. — Eric Holcomb (@GovHolcomb) 25 de mayo de 2018