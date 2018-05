¡Revelado! Éste es el himno oficial del Mundial de Rusia 2018

“No muchos artistas tienen el privilegio de poder participar en algo así”, sentenció.

Por su parte, la cantante Istrefi también dijo estar más que emocionada por el estreno del himno de la Copa del Mundo, que pasará a la historia al igual que otros temas emblemáticos como La Copa de la Vida de Ricky Martin o el Waka Waka de Shakira.

Finalmente, Will Smith, estrella de Hollywood, afirmó que Live It Up es una canción que busca resaltar el ambiente festivo del Mundial, pues se trata de un evento que fomenta la unidad de las personas de diferentes países.