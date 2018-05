Miranda de Wallace y Martí piden negar candidatura a Nestora Salgado

“Hace cinco años ella me secuestró, ella les ordenó a sus hombres que me subieran a una camioneta con armas apuntándome. Le pedí que me dijera por qué lo hacía, pero no lo hizo. Me llevó a su casa, me obligó a que le firmara un papel. Esa misma noche me movía de un lado a otro, me sacó de Olinalá con tal de que no me encontraran”, comentó la joven Dulce Rubí.