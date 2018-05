López Obrador con mismas ideas que Maquío: Tatiana Clouthier

“Yo no creo que sea exceso de confianza porque no hemos parado de trabajar, no hemos bajado la guardia en el sentido de trabajo, sino todo lo contrario, y el propio Andrés Manuel nos lo ha pedido a todos los candidatos, al equipo de trabajo, que salgamos a redoblar esfuerzos”, afirmó.

Indicó que los partidos que conforman la coalición Juntos Haremos Historia ya trabajan para la defensa del voto rumbo a las elecciones, señalando que están pensando en cubrir lo más que se pueda en las casillas, confiando en que el INE haga un trabajo confiable.

También, habló sobre el caso de Elba Esther Gordillo, a lo que ironizó diciendo que no les quieran colgar el muerto, ya que con quien firmó un pacto fue con Nueva Alianza. Por ello, respecto a René Fujowara, el nieto de la maestra, comparó su caso al suyo, donde su hermana es candidata a cargo de elección popular por el PAN y su hermano por la vía independiente, por lo que su lazo no define sus aspiraciones.

“El muchacho es un joven, no sé dónde este metido ni nada, no sé a qué se dedique per se. No metamos a Elba Esther en este juego, ella está en su casa con un grillete por la justicia. Con quien sí hizo acuerdos y con quién firmó fue Nueva Alianza. El día que Nueva Alianza firma con el PRI es el día que abren la puerta para que la señora salga a prisión domiciliaria; entonces, no nos quieran colgar el muerto, que no es nuestro”, afirmó.