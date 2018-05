Alfonso Romo sostuvo reuniones con empresarios: López Obrador

De igual forma, el candidato presidencial aseguró que tiene una buena relación con los empresarios y que aquellos que se resisten son a quienes les ha ido muy bien con el actual régimen de la corrupción, señaló.

Cuestionado sobre la reforma energética y sobre los comentarios de Cuauhtémoc Cárdenas, dijo que no permitirá la corrupción en Pemex ni en la CFE, y que lo primero que hará será revisar las condiciones en los contratos.

Por otra parte, habló sobre la candidatura de Nestora Salgado, a lo que dijo que se mantendrá al no existir algún impedimento legal para ello.

“No hay ningun antecedente penal, no hay ningún ilícito, esto es parte de la propaganda negra, fue el señalamiento que hizo (José Antonio) Meade en el debate que sacó un fragmento de una acusación y así, actuando, me fue a llevar el papel… Claro que sí (mantendrá la candidatura), no está impedida legalmente. No hay fundamento legal, es parte de la guerra sucia”, comentó.