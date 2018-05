Selena Gómez, satisfecha por 'Hotel Transylvania 3'

“Me encanta regresar aquí con todos. Se siente cómodo y como que simplemente vamos a hacer de nuevo algo divertido y feliz", comentó Gomez.

Con toda la familia embarcada en un crucero de lujo que les llevará a explorar nuevos mundos y escenarios, Mavis (Gomez), que ha convencido a su padre Drácula (Sandler) para que se tome un respiro y se relaje, se da cuenta de que él se está enamorando de una mujer llamada Ericka (Hahn), que en realidad es heredera de Van Helsing y que secretamente quiere acabar con todos los monstruos.

Incluso, la actriz admitió que hay niños que creen que ella es como su personaje Mavis en la realidad, algo que no le desagrada, y aunque no es verdad, admitió que no le desagrada que piensen así.