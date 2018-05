Barrales, en contra de la marihuana recreativa

jueves, 24 de mayo de 2018, Miguel Angel Carral

La candidata del Partido de la Revolución Democrática (PRD) al Gobierno de la Ciudad de México, Alejandra Barrales Magdaleno, se manifestó en contra del uso lúdico de la marihuana, un tema que ha estado en boca de varios candidatos en esta campaña.

Durante una reunión con estudiantes de la Escuela de Periodismo Carlos Septién, Alejandra Barrales indicó que “en lo personal, yo lo he dicho, no estoy de acuerdo”, aunque no descartó que se consulte.