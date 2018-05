Cancela Donald Trump la reunión con Kim Jong-un

De esta manera, se cae la negociación para la histórica reunión que podía marcar un antes y después en la relación entre los dos países, así como en la integración de la Península tras décadas de conflicto.

Mike Pompeo, secretario de Estado norteamericano, había viajado a Corea del Norte para ultimar los detalles del encuentro, e incluso regresó a su país con tres ciudadanos estadounidenses que se encontraban presos en el territorio norcoreano. Al final, todo parece haber sido en vano.

A letter from the President to Chairman Kim Jong Un: "It is inappropriate, at this time, to have this long-planned meeting." pic.twitter.com/3dDIp55xu1 — The White House (@WhiteHouse) 24 de mayo de 2018