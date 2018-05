Si vuelves a acosarla, te mato: Brad Pitt a Harvey Weinstein

jueves, 24 de mayo de 2018, Sergio Noriega

El caso de Harvey Weinstein le dio la vuelta al mundo. Decenas de mujeres salieron a acusarlo por haber sido víctimas de su degenere y abuso de poder a lo largo de su carrera, entre ellas, estuvo la reconocida actriz Gwyneth Paltrow.

Sin embargo, la estrella de Hollywood, una de las más influyentes en la actualidad, no puede olvidar el grandioso gesto que tuvo Brad Pitt para protegerla. Cuando ella aún no era tan reconocida en la industria, el apoyo del protagonista de El Club de la Pelea fue clave para no volver a sufrir el acoso del productor.