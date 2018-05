CaraACara: Liverpool vs Real Madrid, la última batalla por la Champions League

Real Madrid se presenta como el favorito para levantar el título, conocido como La Orejana, debido a que parece tener una mística especial con la competencia.

Todos los títulos que ha sumado esta temporada, los consiguieron en el primer semestre de la competencia, con el caso de la Supercopa de Europa, de España y el Mundial de Clubes. En contraparte, en el 2018 se despidió de la Copa del Rey y perdió valiosos puntos para dejar el título de la Liga al Barcelona.

Ese enamoramiento que vive el equipo con la Champions le permitió llegar por tercera edición a la gran final, donde de nueva cuenta no se le puede descartar por nada del mundo.Se trata de una de esas veces en que la playera parece jugar.

Del lado de Liverpool, el equipo tuvo un buen desempeño bajo el mando de Jürgen Klopp, terminando en la cuarta posición de la Premier League y asegurando su regreso a esta competencia sin importar el resultado del sábado.

Su juego es irregular, clásico de la Premier y que se ha mimetizado perfecto con su técnico, ofensivo mientras pueda, con problemas en defensa y con la capacidad de recibir tantos goles como los que anota. Una irregularidad que hace poco claro el describir su momento futbolístico, ya que mucho depende del momento que atraviesen sus jugadores.

Su gran fortaleza es su tridente ofensivo, la combinación de Salah, Firminho y Sané, que consiguió 31 de los goles anotados por el equipo en esta competencia, cifra altísima y que habla de la rotación de juego que tienen al frente.

