Manuel Bartlett acusa al PAN por el supuesto fraude en las elecciones de 1988

“Marko Cortés es un vulgar difamador y repite lo que ha dicho Ricardo Anaya, que me acusa para atacar a Andrés Manuel López Obrador… Es una gran mentira que inventó Diego Fernández de Cevallos, me difaman con el dicho que soy causante de la caída del sistema, por lo cual ya demandé a Germán Martínez, y no pudo probarlo, y lo que es documentable es que los panistas estuvieron a favor del fraude que hubo”, indicó.