Trump confirma intención de imponer aranceles a importación de autos

También, en una reunión en la Casa Blanca el 11 de mayo con fabricantes de autos, dio a conocer sus planes de imponer aranceles del 20 o 25 por ciento sobre algunos vehículos importados, criticando principalmente a las compañías alemandas por la gran cantidad de autos que importa.

Con este aumento en los aranceles, Estados Unidos pretende realizar algo parecido a lo sucedido con el aluminio y acero. Pero, primero debe ocurrir la investigación, la cual se realizará contra todos los países a los que se les compra autos, siendo el Departamento de Comercio el encargado de decidir los porcentajes y los países a los que se impondrá el arancel.

En caso de que entren en vigor, los afectados pueden responder con las mismas leyes, además de que la Casa Blanca podría negociar con los países de manera individual, sobre la fecha en que iniciará la investigación, el Departamento de Comercio informó que próximamente anunciará la fecha en que se escuchará a la industria y se le invite a realizar comentarios sobre la investigación.

There will be big news coming soon for our great American Autoworkers. After many decades of losing your jobs to other countries, you have waited long enough! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 de mayo de 2018