Si López Obrador 'nadara de muertito' terminaría con ventaja: Felipe González

“A mí no me extraña que se estén alertando de no sé qué males del infierno en función de hipótesis de los resultados electorales. Si una parte de Colombia ha considerado que la negociación de Juan Manuel Santos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el acuerdo de paz supone entregar al chavismo y al castrismo el poder, Y esa idea todavía permanece después de que las FARC se desarmaron… Aún así, hay gente que acusa a Santos de convertir a Colombia al castrochavismo”, explicó.