Aclaman a Lisandro Campos en San Vicente Ferrer

Campos Córdova se comprometió a seguir trabajando y luchando por conseguir obra social que mejore la calidad de vida de los habitantes del distrito de Tehuacán, y de San Vicente Ferrer en particular: “aquí hemos logrado la perforación del pozo de agua que abastece a varias colonias; el pozo tiene un aforo de más de 40 litros de agua, es un río; es para ustedes, yo no me lo voy a llevar, esa agua es para la gente que vive aquí, en San Vicente Ferrer”.