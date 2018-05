Violencia, seria amenaza para instituciones democráticas: Kofi Annan

También, habló sobre el crecimiento de las nuevas tecnologías, de las que dijo se han convertido en elementos que inciden directamente en los sistemas democráticos. Explicó, que en primera instancia se celebró la llegada de las redes sociales al asociarse a la emancipación y empoderamiento social, pero esto se fue distorsionando y surgieron los cuestionamientos sobre si sirven para emancipar o controlar.

Por ello, alertó sobre la distorsión de información, como son las encuestas falsas, noticias falsdas y otros esquemas que solo generan incertidumbre y tensión en los procesos electorales, quebrantando la confianza en las instituciones.

Por otra parte, fue cuestionado sobre el populismo, a lo que explicó que sin importar si los políticos son de izquierda o derecha, lo que importa es que respondan a las exigencias de los ciudadanos.

Como parte de su conferencia, Kofi Annan, detalló las características de las elecciones mexicanos, además, sostuvo una reunión con los consejeros electorales, donde dio sus observaciones sobre los procesos electorales en curso.

Very informative and interesting exchange of views with @INEMexico; now moving on to @KofiAnnan’s keynote speech; tune in here to watch the live stream: https://t.co/ocf51ZSWut pic.twitter.com/BmHlcGTm6N — Kofi Annan Foundation (@KofiAnnanFdn) 23 de mayo de 2018