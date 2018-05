¿Quiénes tendrán más protagonismo en 'Los Vengadores 4'?

"Ninguno de ellos son grandes habladores por lo que cada vez que haces una escena donde ellos se sientan y charlan, va a acabar siendo cortada porque no encaja bien. Se basan mucho en historias y es realmente difícil encontrar el momento en que darles una visión tridimensional cuando no pasas todo el tiempo con ellos".

Sin embargo, Markus dejó entrever que los actores Chris Evans y Scarlett Johansson tendrán peso en Los Vengadores 4.

"Creo que lo hicimos... a lo largo de ambas películas... ellos dos tienen... hay un gran... sólo quiero que alguien me haga un gesto y me diga que me calle (…) en el transcurso de ambas películas, todos tienen el mismo tiempo, dejémoslo ahí".