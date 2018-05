ESPECIAL: Bob Dylan, el inesperado Premio Nobel de Literatura

Tras algunas semanas de silencio, Bob Dylan aceptó el galardón, a pesar de que no acudió a Estocolmo, Suecia, para la recepción de su Premio Nobel en la ceremonia en la que se estregan todas estas medallas.

La embajadora de Estados Unidos en Suecia, Azita Raji, recitó el discurso de aceptación de Dylan en la ceremonia.

“Desde edad temprana, me he familiarizado y he leído y absorbido el trabajo de aquellos que fueron señalados con tal distinción: Kipling, Shaw, Thomas Mann, Pearl Buck, Albert Camus, Hemingway (…) Que yo ahora me una a los nombres de una lista así supera, de verdad, cualquier palabra (…) Doy las gracias a la Academia Sueca, por tomarse el tiempo para considerar esa misma pregunta y, en última instancia, proporcionar una respuesta tan maravillosa”.

Un (in)merecido Premio Nobel de Literatura

Habiendo pasado el furor por la noticia, que Bob Dylan haya ganado el Premio Nobel de Literatura es un reconocimiento a su carrera artística, que a pesar de ser principalmente músico, las letras de sus canciones rayan la poesía.

Dylan escribe de todos los temas posibles, sociales, políticos, filosóficos, literarios y religiosos, y es por ello que es una de la figuras más influyentes de finales del siglo XX e inicios del siglo XXI.

"Él es un gran poeta. Es un gran poeta en la tradición del lenguaje inglés. Él personifica la tradición y por 54 años está dedicado a eso reinventándose a sí mismo constantemente, creando otras identidades", afirmó Danius diciendo que la razón por la que el cantante había ganado el premio ya había sido explicada.

Incluso, la secretaria permanente de la Academia Sueca se atrevió a recomendar el álbum Blonde on Blonde de 1966 para quienes quieran empezar a "escuchar o leer" la obra de Dylan, y entender su trabajo y su Premio Nobel de Literatura.

Y como debía ser, que un primariamente músico haya ganado un reconocimiento exclusivo para la letra escrita despertó molestias entre los conocedores y expertos que cuestionan más que autores Jorge Luis Borges, Marcel Proust o Vladímir Nabókov nunca lo hayan tenido.

“Soy fan de Dylan, pero este premio es nostalgia mal entendida y sale de la próstata rancia de hippies seniles y balbuceantes”, escribió Irvine Welsh.

"Este parece el Nobel más flojo desde el que le dieron a Obama por no ser Bush", apuntó el novelista indio Hari Kunzru.