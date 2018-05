Will Smith y Nicky Jam cantarán la canción de Rusia 2018

“Nicky Jam y Will Smith están produciendo juntos la nueva canción de la Copa de Fútbol. Están haciendo una gran canción y es simplemente una locura”, señalaron.

Ambos artistas se encuentran en la ciudad de Budapest, ultimando los últimos detalles para la canción que sonará durante todo el torneo y, por supuesto, en la ceremonia de clausura en julio.

Algunos rumores apuntan a que la frase que acompaña la publicación de Will Smith en Instagram, One Life to Live. Live it Up, es el nombre del himno oficial de Rusia 2018.