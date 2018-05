Arsenal presenta a Unai Emery como su nuevo entrenador

Por su parte, el director ejecutivo del Arsenal, Ivan Gazidis, celebró la contratación de Emery y la apuesta del club por hacerse de los servicios de alguien que se coronó en repetidas ocasiones con el PSG en la liga de Francia.

Our new head coach walks out at Emirates Stadium for the very first time ??#WelcomeUnai pic.twitter.com/hjko6iCwsR — Arsenal FC (@Arsenal) 23 de mayo de 2018