Meade Kuribreña pide decirle no a los 'Mesías'

“Aquí en Durango le decimos no a los Mesías le decimos que no a los que quieren decirle a los productores que hacer y le decimos que sí a los que vienen a escuchar y aprender la autosuficiencia alimentaria de Andrés Manuel genera insuficiencia e ineficiencia en el campo ya que no lo vamos a permitir”, dijo Meade Kuribreña.