Voy a luchar por igualdad para las mujeres: Liliana Luna

Recalcó estar en la política porque se cansó de funcionarios que prometen y no cumplen, que dicen y no hacen pero sobre todo de políticos que no re-gresan, por eso decidió luchar y hacer equipo con mujeres comprometidas. También dijo estar convencida de que las mujeres juntas pueden representar la fuerza suficiente para hacer posible cambios verdaderos a favor de las familias serranas.

“Estoy convencida de que se puede hacer una política diferente, de caminar, humana, de saber escuchar, pero sobre todo una política de saber resolver y atender”. Pidió la unión y el apoyo de todas las mujeres presentes, para no desaprovechar la oportunidad que tienen de estar presentes en la política y así poder hacer las cosas de manera diferente. Afirmó que las mujeres son mayoría y son quienes decidirán el rum-bo de México, Puebla y la Sierra Norte del estado.