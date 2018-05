El Bronco confesó por quien votó en 2012

“En Tijuana me preguntó una muchachita que sí no fuera candidato por quién votaría, le dije que iba a votar por Margarita, pero pues ya se fue. Y luego me quiso forzar: dije que a lo mejor como voté en el 2012 por AMLO, voto por él, pero hoy ni maíz, hoy voy a votar por mí, ¡claro! hoy tengo una opción mejor”, dijo.