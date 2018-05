Juan Carlos Natale López, "Entre lo público y lo privado"

¿Principal rasgo de su carácter?

Relajado, buena onda.

¿Qué cualidad aprecia más en un hombre?

Sensatez, sinceridad, honestidad, lealtad.

¿Qué espera de sus amigos?

Lealtad, sobre todo y que sean completamente transparentes.

¿Su principal defecto?

Yo creo que a veces puedo ser necio, por ser también persistente en las cosas que quiero.

¿Su ocupación favorita?

Servir de algo a la gente, en el servicio público, a través de las herramientas que me da este servicio para poder mejorar la calidad de vida de las personas, sin duda esa esa.

¿Su ideal de felicidad?

Hacer lo que quieres como quieres y sin tener que aguantarte o meterte en cierta camisa de once varas, sino hacer lo que quieras y ser feliz haciendo lo que quieras, lo que más te guste.

¿Cuál sería su mayor desgracia?

Decepcionar a alguien que amo.

¿Qué le gustaría ser?

El servidor público más eficiente y que haga los cambios más profundos y grandes en las personas para su mejoramiento en la calidad de vida.

¿En qué país desearía vivir?

Siempre en México, no me veo viviendo en otro país, ni me gustaría. Amo México.

¿Su color favorito?

Para vestir el azul o el negro.

¿La flor que más le gusta?

El girasol y los tulipanes.

¿El ave con el que se identifica?

Con el tucán, sin duda.

¿Sus autores favoritos?

Martín Moreno.

¿Un héroe de ficción?

Batman.

¿Una heroína?

Aunque no sea de ficción, más bien real, mi madre. Y mi padre un héroe de la vida real.

¿Su nombre favorito?

No tengo nombre favorito, pero me gusta mi nombre, Juan Carlos me gusta.

¿Qué hábito ajeno no soporta?

La intolerancia.

¿Qué es lo que más detesta?

La falta de respeto hacia los demás.

¿Un hecho de armas que admire?

Sin duda el hecho más importante para México, por lo menos, es su Independencia.

¿Qué don de la naturaleza desearía poseer?

Me gustaría tener la sabiduría y la gran recuperación de la naturaleza para poder sanar heridas tan profundas que te da la vida.

¿Cómo le gustaría morir?

Como Dios quiera.

¿Cuál es el estado más típico de su ánimo?

Sonriente, de buenas.

¿Qué defectos le inspiran más indulgencia?

Yo creo que la falta de cultura, la ignorancia, por la falta de educación y de oportunidades que hay en nuestro país es donde debemos de ser un poco más de tolerantes.

¿Tiene un lema?

Hagámoslo bien, si podemos hacer bien las cosas, por qué no hacerlas, si ya estamos ahí por qué hacerlas mal si las podemos hacer bien; hagámoslo bien.