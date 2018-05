Partido Encuentro Social se suma al proyecto de Liliana Luna

La candidata a la diputación local 02 por la coalición “Al Frente Por Puebla” les dio la bienvenida a los ex representantes y ex militantes del (PES) al proyecto que ella encabeza. Así mismo dio a conocer que su proyecto es incluyente, de trabajo, pero sobre todo sensible y cercano a la gente. Es un proyecto de caminar, de tocar puertas y de saber servir a los demás.