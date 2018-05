Alicia Bárcena se distancia de López Obrador tras el segundo debate

Bárcena recalcó que su papel como líder de una de las comisiones de la ONU no le permite tomar partido por ninguna fuerza política o candidato, pero garantizó que desde su posición siempre intentará acabar con los problemas que afronta México y toda la zona.

“A mi francamente me parece fantástico si yo algún día puedo apoyar a mi país como mexicana, lo haré con mucho gusto y con mucho honor. Por ahora, estoy donde estoy. Mi papel en la CEPAL es no intervenir en ningún proceso electoral, por eso somos exactamente cuidadosos. Lo seré y lo he sido en toda la región y más bien nos metemos a los temas gordos, como yo creo que es el tema de la desigualdad y de la pobreza”, agregó.