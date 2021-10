Este fin de semana se presentó la Organización Autónoma (SOA) con el objetivo de representar de manera auténtica a los sectores mas vulnerables de la sociedad.

SOA es una organización de carácter meramente civil que nace tras las pasadas elecciones realizadas el 6 de junio en la CDMX. Su principal meta es que la sociedad sienta una representación autentica y de esta manera beneficiar a la sociedad.

Actualmente, la sociedad está conformada por más de 16 organizaciones civiles, comerciantes, ex candidatos, gente del sector vivienda, maestros, mujeres y jóvenes. Además, cuentan con presencia en todas las alcaldías de la capital del país.

Jesús Alberto Serralde Almanza, comerciante dentro de la Federación Nacional de Comerciantes Industriales Mexicanos y cofundador de SOA, a través de una conferencia de prensa, respondió las siguientes preguntas:

¿Quiénes la constituyen, quienes la integran?

- La Sociedad Autónoma está conformada por diversas organizaciones de muchos sectores de la sociedad, dentro de la sociedad autónoma nos encontramos, como su servidor, gente que se dedica al comercio, yo soy comerciante orgullosamente, gente que, como mi compañero Ricardo Morales presidente de la Federación Nacional de Comerciantes, gente del sector de la vivienda como la compañera Nancy Martínez, gente que representa a otros sectores de la sociedad, como en Iztapalapa la compañera Samantha de Manos Unidas por Iztapalapa, gente joven como nosotros, como el compañero César Sánchez que preside la organización Juventud Solidaria, también de Iztapalapa. Algunos otros sectores como La Casa de la Solidaridad, que se encuentra ubicada en la alcaldía Benito Juárez que es una casa que representa el compañero Fray León.

Gente independiente como algunos candidatos o excandidatos como el compañero Pablo Raúl Moreno. Algunos Concejales que han estado en algunas Alcaldías distintas de la sociedad que no representan a algún partido el día de hoy y algunos otros sectores también de la sociedad, algunas mujeres incluso del Ajusco, de la alcaldía Tlalpan, la compañía Trinidad de allá del Ajusco, compañeros de la educación, compañeros del sector de la salud, es decir lo que quiero, lo que quiero dar entender es que somos muchos sectores de la sociedad que nos juntamos para que el día de hoy estemos unidos tengamos una alianza real y nos podemos proteger, porque entendemos que los tiempos son difíciles y no vemos ningún tipo de apoyo de parte del gobierno de las actuales administraciones, es por eso que nos engloba parte de la vivienda, parte del comercio, parte de la salud, parte de la educación, parte del sector social, como una base, para crear una base fuerte de distintas partes de esta ciudad.

¿Cuántos lo integran?

- Al día de hoy somos más de 16 organizaciones, tenemos ya un recurso humano bastante fuerte, sin embargo a nivel ciudad aún no hemos llegado al objetivo que es el que quisiéramos, no tenemos un número real en mente, un número concreto sin embargo el día de hoy estamos creciendo porque la propuesta es nueva, la propuesta no es igual a ninguna otra, pues no nos abandera ningún partido político, no estamos abanderados por algún interés personal, y estamos luchando para unir fuerzas como alianza como la sociedad, es decir, el día de hoy pudiéramos contar con un capital fuerte de recurso humano, pero lo que buscamos el día de hoy justamente seguir creando alianzas entre organizaciones civiles que compartan como nosotros ciertos valores; como el respeto, la unión, la lealtad, la unidad y la búsqueda de un mejor, una mejor sociedad.

¿Desde cuándo está constituido?

- Bueno esta sociedad es muy nueva, esta organización es sumamente nueva, nace después de estas elecciones, tuve la oportunidad de participar en el ejercicio democrático pasado el 6 de junio, en donde participé como candidato a concejal, con el candidato independiente en Iztacalco, Pablo Raúl Moreno, a quien, pues apoyamos, fuimos parte del movimiento independiente, nacen a partir de eso.

La Sociedad Autónoma nace en una plática, incluso en un restaurante con el compañero Pablo, con el compañero Ricardo Morales, y con la idea de que ya la historia nos juzgará como dice mi amigo Ricardo, mi amigo y compañero, entonces tiene aproximadamente menos de cuatro meses de su creación, sin embargo, está tomando mucha fuerza y esperamos que así siga creciendo.

¿A quién beneficia SOA?

- Esta Sociedad Autónoma tiene por fin, beneficiar a los sectores más vulnerables principalmente, sin embargo, busca que todos los sectores sean de la misma manera beneficiados, es decir buscamos programas sociales, pero entendemos también que cada sector de la sociedad necesita un distinto programa, a los sectores más vulnerables.

Por ejemplo, un programa que tenemos es el programa de donación, el día de hoy de hecho nos toca ir a donar algunas despensas, alguna fruta algún tipo de alimento de canasta básica a la unidad de las Américas que está ubicada por la unidad habitacional Vicente Guerrero en la Alcaldía de Iztapalapa, con la organización hermana Manos Unidas por Iztapalapa que preside la compañera Samantha, entonces entendemos que debemos beneficiar si primero al sector más vulnerable pero a su vez también tenemos que ampliar los programas para que abarquen a toda la sociedad, la cual es nuestra intención.

¿Ustedes pedirían personalidad jurídica dentro de la constitución de la Ciudad de México?

- Sí, es una parte de lo que se está buscando, pero más allá de una de un ente jurídico que nos represente, queremos tener una voz en el congreso, queremos de verdad sentirnos representados, todas esas partes de la organización de la Sociedad Autónoma, es decir el sector de la vivienda quiere tener una voz en el congreso, el sector del comercio quiere sentirse representado por una voz en el comercio, el sector social quiere sentir una voz en el comercio, porque es muy seguramente como ustedes, nosotros no nos sentimos representados por una persona en el comercio, ni siquiera por aquellos que por los que llegamos a votar, ya sea localmente o federalmente.

¿Si alguien se quisiera integrar a SOA, podría hacerlo?

- Claro que sí, de hecho, por ejemplo, ya lo mencioné el compañero César Sánchez, presidente de la Juventud Solidaria A.C., nos encontró por las redes sociales, el encontró el movimiento por las redes sociales, le interesó le intrigó, nos contactó nos escribió, nos quedamos de ver, le platiqué de la situación y se unió a nosotros, ha portado también, tenemos redes sociales en Instagram como la sociedad. autónoma, en Facebook también la tenemos: Sociedad Autónoma. Tenemos un teléfono de WhatsApp, tenemos también este, en donde, en donde podemos atenderlos, ambas páginas las ocupamos, estamos activos y en cada una de ellas, no a modo de presunción sino de documentar todos aquellos programas que dirigimos para la sociedad, para que los conozcan, tomamos fotos y las subimos para que sean compartidas y a su vez lleguen a los ciudadanos.

Tenemos diferentes programas, hemos impactado en recuperación de centros deportivos que puntualmente se ocupaban hasta como centros de distribución de droga, se han recuperado para que sean reutilizados otra vez, canchas deportivas para el beneficio la comunidad, hemos organizado torneos deportivos de fútbol, hemos apoyado algunos torneos de box, hemos también apoyado a algún maestro de Box que busca llevar algún campeón público ahí justo en la demarcación Iztacalco, hemos apoyado a un compañero que buscó un puesto en un concurso muy muy famoso que se llama Mister México y llegó y ganó el primer lugar en su categoría.

Alguna otra ocasión nos buscó también, por medio de una persona, una banda de guerra que es perteneciente a la Alcaldía Iztacalco. Ellos buscaban el apoyo para llegar a su concurso, la Alcaldía no los quiso apoyar, buscamos nosotros el medio, nuestro compañero Ricardo les dio acceso al transporte para llevarlos hasta su concurso y orgullosamente ganaron el segundo y primer lugar, el primero a modo de solista y el segundo de banda de guerra. Entonces, es un orgullo poder participar de esa manera, poder sumar, no queremos nosotros que seamos esa suma que los hizo ganar, pero si no hubiera estado ese pequeño apoyo ellos no hubieran sabido que podían llegar a eso. Entonces sí, todos los miembros de la sociedad son bienvenidos a este movimiento esta organización que orgullosamente representamos, y es lo que buscamos, que se sumen, yo los invito a sumarse.