En su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó que el Gobierno de Estados Unidos “no haya tomado en serio” la nota diplomática enviada por el supuesto financiamiento a organizaciones contrarias al gobierno mexicano.

"Es muy lamentable que el gobierno de EE.UU. no haya tomado en serio nuestra petición, por eso vamos a seguir insistiendo de manera respetuosa que no estén financiando a grupos políticos de México, lo mejor sería que no intervinieran para financiar a ningún grupo político en ningún país del mundo”, dijo.

Señaló que los Estados Unidos no han respondido a esta nota diplomática enviada hace algunos días sobre este tema, y volvió a enfatizar que no deben entregar dinero a organizaciones de la sociedad civil, tales como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.

“No ha habido respuesta, la estamos esperando (…) son organizaciones políticas, son grupos de presión u organizaciones que participan en política como es público y notorio, eso es indebido que el gobierno de EE.UU. entregue dinero a estas organizaciones, más en tiempos electorales, nunca, deberían de hacerse”.

Reiteró que seguirá insistiendo en el tema, y que el Gobierno de Estados Unidos no debe intervenir en los asuntos públicos de México, al señalar que es "una intromisión a la vida pública de nuestro país, y México es un país independiente, libre y soberano. Alegan ellos (las organizaciones) que no están haciendo política cuando es de dominio público, no hace falta presentar pruebas, ellos están entregados por completo a hacer campaña en contra de nosotros”.