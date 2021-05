El líder moral de Fuerza por México, Pedro Haces Barba, quien dijo tajante cuál sería las pena que para él, merecen violadores y pederastas.

Haces señaló que la pederastía y la violación se debe castigar, por lo que, reiteró, se apoyará a las mujeres en diferentes ámbitos como en el aborto.

El aspirante a gobernador, Juan Carlos Martínez, coincidió en que se debe castigar la pederastía, ya que dijo, “si un sacerdote se levanta la sotana para abusar de un menor, también se tiene que castigar”.

El candidato de Fuerza por México a la gubernatura de Querétaro, también aprovechó para acusar una “elección de Estado", pero destacó que no va a permitirlo.

"No nos vamos a dejar, en Fuerza por Mexico vamos a hacer hasta lo imposible para que no nos roben, si perdemos, perdemos democráticamente, no me voy a dejar que me vengan a robar el voto”, abundó.