May the fourth be with you El Día de Star Wars.

Foto: Staff Sexenio Aquel histórico 4 de mayo de 1979, cuando Margaret Thatcher se convirtió en la primera mujer en ocupar el cargo de primer ministro de Gran Bretaña, los miembros del partido político conservador celebraron publicando en la sección publicitaria del London Evening News. Entre los titulares se leía "May the Fourth be with you, Maggie, Felicidades" haciendo una referencia a Star Wars, saga que había iniciado dos años antes. La frase fue acogida a nivel mundial, por medio de maratones de películas, concursos de disfraces, trivias y parodias, bautizando la fecha como el "Día de Star Wars", celebración que se extendió a lo largo de los años. Los fanáticos de la saga adoptaron la frase y la fecha como un homenaje a la historia creada por George Lucas.