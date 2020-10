Acompañado por el senador Ricardo Monreal, el diputado Mario Delgado, el presidente de la Junta de Gobierno Gabriel Biestro, el presidente municipal de Huxquilican Enrique Vargas del Villar, el líder sindical de CATEM, Pedro Haces Barba, así como legisladores federales, locales, gobernadores, familiares y amigos, el diputado local por el distrito 22 de Puebla, Gerardo Islas Maldonado, presentó en un foro virtual su segundo informe de actividades legislativas.



Islas Maldonado inició su informe refiriéndose a los diez puntos que presentó el pasado dos de abril, entre los que destacan la reducción del 50% del ingreso a los diputados para poyar a personal médico ante la emergencia sanitaria, la entrega bancarizada de programas sociales con el fin de evitar la concentración masiva de las y los ciudadanos beneficiarios, el exhorto a los 217 municipios del estado con el fin de implementar una estrategia sanitaria para el combate del COVID-19, la invitación a las plantas de Volkswagen y Audi para cambiar su línea de producción para fabricar ventiladores mecánicos y el trabajo ininterrumpido de paquetes alimentarios en apoyo a personas en extrema vulnerabilidad por la pandemia, mediante el programa #QuedateEnCasaYoTeApoyo, entre otros.



En este año legislativo se presentaron 55 temas legislativos de los cuales 24 son iniciativas de decreto las cuales reforman leyes o bien crean nuevas destacando la Ley para el aprovechamiento integral, donación altruista de alimentos y prevención de su desperdicio; reitero el compromiso con los jóvenes estudiantes para bajar el precio del transporte público, el decreto que reforma el código penal con el fin de que los delitos contra el personal médico se persigan de oficio, así como el de prohibir grabar imágenes de pacientes en estado crítico. Con respecto a la seguridad cibernética, se presentó la iniciativa de decreto que reforma el Código Penal del Estado de Puebla, para sancionar el robo de identidad



De los 31 puntos de acuerdo presentados, destacan la disminución del cincuenta porciento del presupuesto del Congreso del Estado, la propuesta de diversas colectas para familias damnificadas por fenómenos naturales dentro y fuera de nuestro estado y exigir a los alcaldes combatir la comisión de faltas administrativas y hechos de corrupción como tráfico de influencias y nepotismo.



Adicionalmente, le solicitó respetuosamente al titular de la Secretaría de Salud del estado, se otorgue atención prioritaria en los centros de salud a todas las poblanos y poblanas con discapacidad, así como adultos mayores, sin olvidar a pacientes con síndrome de Down y a través del Centro Estatal de Trasplantes, incrementar las campañas de difusión y sensibilización acerca de la donación de órganos.



En materia educativa se realizó un exhorto al Titular de la Comisión Federal de Electricidad, para que tome las acciones necesarias para realizar las conexiones al servicio de energía eléctrica en todos los planteles educativos y de igual forma, a la Secretaría de Educación estatal para instalar bebederos escolares en todos las escuelas en el estado, en especial al distrito 22, en donde las temperaturas son altas y la necesidad de que sus habitantes estén hidratados, es mayor.



También realizó un exhorto para la realización programa de entrega de útiles escolares en las zonas con mayor marginación y reiteró el cumplimiento de uno de sus puntos de campaña de presentar una iniciativa de decreto a fin de otorgar títulos gratuitos a los graduados de las universidades públicas y privadas del estado, confirmando el compromiso con los jóvenes poblanos.



Adicionalmente realizó un exhorto al Titular de la Secretaría de Gobernación, a través de la Dirección General del Registro Civil, para instalar módulos itinerantes en las cabeceras distritales, para enmendar errores, yerros y otros en actas de nacimiento, así como al titular de la Fiscalía General para georreferenciar las denuncias y querellas de delitos de bajo y alto impacto y sean publicadas en su página oficial para conocer la incidencia de los delitos,

A la PROFECO exigió a que atienda, regule y sancione el incremento de precios ante la pandemia.



En materia de reconstrucción exhortó a la SEDATU, para clarificar y otorgar los montos correspondientes para cada uno de los beneficiarios censados que fueron afectadas por el sismo del 19 de septiembre de 2017. Puntualizó que ha dado un seguimiento puntual a la conclusión del programa de reconstrucción y a que las autoridades federales y los recursos de los fideicomisos, lleguen a quienes lo perdieron todo en los sismos de 2017.



En el mismo tema señaló que firmó la petición en change.org presentada por la ciudadana Martha Valle para que el fideicomiso Fuerza México termine las más de 600 viviendas que están inconclusas y que cuentan con suficientes fondos para concluirlas, ya que son producto de las donaciones de empresas y ciudadanos y solicitó al Consejo Coordinador Empresarial tome cartas en el asunto en este tema, pues estas familias siguen sin su vivienda.



Como presidente de la Comisión de Protección Civil, comentó que, acompañado de sus compañeras y compañeros diputados han aprobado puntos de acuerdo e iniciativas que en mucho han ayudado a mejorar la vida de las y los poblanos y que ha sido plural, como muestra, se han aprobado a lo largo de la legislatura puntos de acuerdo e iniciativas de los legisladores de varias fuerzas políticas.



Votó junto con sus compañeros legisladores para eliminar el fuero en el Estado de Puebla, y así, ni el gobernador, ni el presidente del Tribunal y mucho menos los legisladores contarán con fuero en Puebla.



También esta legislatura aprobó que, en el próximo proceso electoral, no se abuse de la publicidad visual en medios de transporte, espectaculares y bardas, garantizando así un piso parejo en la contienda, y que las y los candidatos que busquen una posición en el 2021, lo hagan de forma cercana a la gente.



En materia de gestiones, los municipios de Albino Zertuche, Atzala, Chiautla de Tapia, Chietla, Huehuetlán el Chico, Ixcamilpa de Guerrero, Izúcar de Matamoros, Teotlalco, Tepeojuma, Tepexco, Tilapa y Tlapanala, fueron beneficiados por más de $15,035,036.00 pesos en techos firmes, recursos que recibieron de forma directa los presidentes municipales para concluir con viviendas en la mixteca poblana.



Respecto al programa Ver para Creer, compromiso que desde campaña se comprometió a realizar para que las niñas, niños, jóvenes, adolescentes y adultos mayores tuvieran acceso a unos anteojos graduados sin costo alguno.



Este programa lleva más de 12,564 poblanas y poblanos beneficiados en más de 31 localidades del distrito 22, divididas en tres etapas.



Gerardo Islas subrayó que desde su campaña se comprometió a donar su cheque como diputado, por lo que a esta fecha he entregado apoyos por más de 500,000 pesos en más de 25 distintos proyectos productivos en municipios del distrito de la mixteca, proyectos que sumados a la inversión del programa Ver para Creer asciende a más 1,944,860 pesos.

En gestiones en educación consiguió mobiliario y equipo para escuelas de los municipios de Teotlalco, Tlapanalá, Tepeojuma, Chietla e Izúcar de Matamoros, beneficiando a 9 escuelas de esos 5 municipios con una población escolar de 1,530 estudiantes y con un monto de inversión superior a los 2,727,342 pesos.

Recalcó que la emergencia sanitaria por el COVID-19, trastocó la vida de las y los poblanos, Esto motivó la búsqueda de apoyos más allá de las fronteras del estado de Puebla y en este sentido, Agradeció a las Fundaciones Edimburgo VS COVID y Dr. Sonrisas por la donación de más de 20,000 medicamentos en varias zonas del estado de Puebla. En el distrito 22, su distrito, se realizó el reparto a través de la Jurisdicción Sanitaria No. 7, para los centros de salud y hospitales de la región.

“Dos años es poco, falta mucho, mucho por hacer por Puebla y a los poblanos quiero decirles que desde esta trinchera o cualquier otra seguiré con fuerza abonando a que en México, a que en Puebla, sigamos adelante, somos producto del esfuerzo, producto del trabajo incansable día a día, producto de caminar, de escuchar de sentir, de vibrar lo que México quiere, tenemos la obligación de responderle a los jóvenes, a las mujeres, a las y los niños, a los adultos mayores, tenemos que abrir espacios para conocer sus sentimientos, sus necesidades, sus inquietudes, sus anhelos y lo que buscan en el futuro de nuestro país. ¡Con fuerza lo vamos a lograr, con fuerza creyendo en los jóvenes, con fuerza para sacar adelante a nuestro Estado, recuperar el campo, la confianza, la prosperidad, una mejor educación, mejores empleos, mejores oportunidades y un mejor porvenir¡” comentó el diputado Gerardo Islas.



Por último, el diputado Gerardo Islas señaló: “He sido un diputado, propositivo, un diputado que suma y no que resta, que multiplica y que no divide, he votado a favor de lo que es mejor para Puebla, sin distingo del origen partidista de las iniciativas y leyes presentadas, porque estoy convencido de que si le va bien a Puebla nos va bien a todos, yo creo en la pluralidad. He sido un incansable promotor de nuestro estado de Puebla y sus tradiciones, en este tiempo como legislador he tenido la oportunidad de reunirme con el más alto jerarca de la iglesia católica con su santidad el Papa Francisco, así como con líderes mundiales para seguir buscando el crecimiento de la puebla que formaron nuestros ángeles.



Creo en un México con fuerza social y en un México plural y de oportunidades, soy un ciudadano que piensa en las próximas generaciones y no solo en las próximas elecciones. ¡Vamos Juntos, por que hacemos más juntos que cada quien por su lado!”, finalizó su segundo informe de labores legislativas en este foro virtual e inédito.