Toño Pérez va con todo por la presidencia

Durante un breve encuentro en un vuelo de regreso a la Ciudad de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador y Antonio Pérez Garibay, padre del piloto Sergio “Checo” Pérez, compartieron algunas palabras, donde destacó la intención del tapatío para lograr la candidatura a la alcaldía de Guadalajara.

Asimismo, aseguró estar "trabajando y lo que tengo que seguir haciendo es seguir construyendo para lograr ser el presidente municipal de Guadalajara”.

Toño Pérez respaldó la gestión de Enrique Alfaro como gobernador de Jalisco, al señalar que él es “de las personas que pienso que si criticamos a mi Presidente, nos va a ir mal a los mexicanos; si critico a mi gobernador nos va a ir mal a los jaliscienses”.

Agradeció a López Obrador por preguntar por su hijo 'Checo', quien se encuentra en Italia y de quien probablemente recibiría su respaldo rumbo a la presidencia tapatía "yo creo que mis hijos apoyan a su padre, lo que he hecho hasta ahora el día de creo que soy el orgullo de mis hijos lo que haga de hoy en adelante el orgullo o la deshonra de mis nietos”.

Cabe recordar que Antonio Pérez Garibay busca ser delegado federal en Jalisco, es decir, ocupar el puesto de superdelegado que en julio pasado dejó Carlos Lomelí Bolaños y que sigue sin ser designado.

Además de buscar el respaldo del presidente, Toño Pérez ha acudido a reuniones, cabildeos y sostenido entrevistas en medios de comunicación, donde ha reconocido abiertamente su intenación.

“Estoy trabajando; estoy haciendo el cabildeo necesario; estoy reuniéndome con las gentes necesarias. Estoy trabajando por Jalisco. Estoy haciendo un levantamiento de la información con mi gente del pueblo”, dijo.

“Tengo la misma filosofía del presidente: primero los pobres; pero también necesito hacer el termómetro con los empresarios. Y hoy me he reunido con todos los empresarios. Los empresarios me han brindado muchísimo apoyo, al grado que vamos a hacer cosas grandes, llegue yo de delegado, o no llegue (...) Esa es la forma de trabajar de Antonio Pérez Garibay”, añadió.